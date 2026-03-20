IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. gibt den Verkauf einer 16%igen Beteiligung an Premium Exploration (USA) Inc. für 1.000.000 US$ bekannt

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. gibt den Verkauf einer 16%igen Beteiligung an Premium Exploration (USA) Inc. für 1.000.000 US$ bekannt

VANCOUVER, BC - 20. März 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. März 2026 einen Aktienkaufvertrag (der Aktienkaufvertrag) mit Sovereon Gold Corp. (Sovereon) über den Verkauf von einhundertsechzig (160) Stammaktien (die betroffenen Aktien) von Premium Exploration (USA) Inc. (Premium), einer Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Nevada, abgeschlossen hat. Die betroffenen Aktien entsprechen 16 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Premium.

Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags hat sich Giant Mining bereit erklärt, die betreffenden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 1.000.000 US$ (der Kaufpreis) an Sovereon zu verkaufen.

Sovereon wird den Kaufpreis durch die Ausgabe eines mit 6 März 2026 datierten besicherten Schuldscheins (der besicherte Schuldschein) mit einem Nennbetrag von 1.000.000 US$ an Giant Mining begleichen. Der besicherte Schuldschein wird achtzehn (18) Monate nach dem Ausstellungsdatum (das Fälligkeitsdatum) fällig und wird mit einem Zinssatz von 6 % p. a. verzinst, zahlbar am Fälligkeitsdatum.

Als Sicherheit für den besicherten Schuldschein hat Sovereon zugestimmt, Giant Mining gemäß einer Aktienverpfändungsvereinbarung vom 6. März 2026 ein Sicherungsrecht an den betreffenden Aktien zu gewähren. Gemäß dieser Vereinbarung werden die betreffenden Aktien zugunsten von Giant Mining verpfändet, belastet und übertragen, bis die Rückzahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt sind.

David C. Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., kommentierte: Diese Transaktion stellt eine strategische Monetarisierung eines nicht zum Kerngeschäft zählenden Vermögenswerts dar, während durch eine besicherte Struktur ein Schutz vor Kursverlusten gewahrt bleibt. Der Erlös stärkt unsere Finanzlage und ermöglicht es uns, uns weiterhin auf die Weiterentwicklung unseres Vorzeigeprojekts Majuba Hill zu konzentrieren, in dem wir erhebliches Potenzial sehen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Premium Exploration (USA) Inc. - Überblick über die Projekte

Premium Exploration (USA) Inc. hält eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Friday, das sich im historischen Orogrande Mining District in Idaho (USA), etwa 16 km südsüdwestlich von Elk City, befindet. Das Projekt verfügt über eine bedeutende historische NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung von etwa 1,24 Millionen Unzen Gold in den Kategorien angedeutet und vermutet, basierend auf früheren Bohrungen und technischen Studien. Das Konzessionsgebiet profitiert von umfangreichen historischen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 85.000 Fuß, und ist in mehrere Richtungen für eine Erweiterung offen, was das starke Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum hervorhebt. Metallurgische Testarbeiten haben günstige Goldgewinnungsraten ergeben, und das Projekt befindet sich in einer gut etablierten, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit einer langen Geschichte der Goldproduktion.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastrukturanlagen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Mit einem gestärkten technischen Rahmen, einer unterstützenden Gerichtsbarkeit und einem finanzierten Explorationsprogramm konzentriert sich Giant Mining darauf, Majuba Hill durch systematische Bohrungen und technische Bewertungen voranzubringen. Das Unternehmen bleibt weiterhin einer verantwortungsvollen Exploration, technischer Transparenz und der Schaffung langfristiger Shareholder Value durch eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

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