Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Grün-Schwarz in Baden-Württemberg

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Grün-Schwarz in Baden-Württemberg:

"Ja, die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Grüne und CDU sind im Landtag gleich stark. Das wird für Diskussionen über Posten und Inhalte sorgen. Aber es ist nicht so, dass sich da zwei treffen, die sich noch nie gesehen hätten. Cem Özdemir und Manuel Hagel müssen sich offenbar noch besser kennenlernen - für das Gros der handelnden Personen gilt das jedoch nicht. Grüne und CDU haben zehn Jahre miteinander regiert. Dabei gerät noch etwas aus dem Blick: Das Wahlergebnis ist auch eine Bestätigung der bisherigen Landesregierung. Gut 60 Prozent der Wähler haben für Grüne und CDU gestimmt. Der Auftrag ist damit klar. Den sollten beide Seiten annehmen."/yyzz/DP/men

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