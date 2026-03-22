BVB dreht 0:2-Rückstand gegen HSV trotz verschossenem Elfer

dpa-AFX · Uhr
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Heimsieg verwandelt. Beim 3:2 gegen den Hamburger SV trafen Ramy Bensebaini mit zwei verwandelten Elfmetern (73. und 84. Minute) und Fabio Silva (79.) für den Tabellenzweiten, Nationalspieler Felix Nmecha (45.) hatte den ersten BVB-Foulelfmeter vergeben. Für den HSV erzielten Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) die Tore vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion.

Der BVB liegt damit weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern, während der HSV wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasste. Vor dem Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den SC Freiburg beträgt der HSV-Vorsprung auf den Stadtrivalen sechs Zähler./dj/DP/nas

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