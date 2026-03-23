Märkte reagieren stark

Trump verschiebt Ultimatum nach "produktiven Gesprächen"

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: lev radin/ Shutterstock

(dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social in Versalien. An den Finanzmärkten zogen die Aktiennotierungen an, während die Öl- und Gaspreise deutlich sanken.

Der US-Präsident hatte dem Iran zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die für die Weltwirtschaft bedeutende Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Diese Frist wäre in der deutschen Nacht zum Dienstag ausgelaufen. Der Iran drohte daraufhin mit der vollständigen Schließung der Meerenge für den Fall von US-Angriffen.

Jetzt schrieb Trump von "detaillierten und konstruktiven Gespräche", die in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Die Aussetzung der Angriffe sei vorbehaltlich des Erfolgs der weiteren Treffen und Verhandlungen.

Der Konflikt um die Straße von Hormus

Der von den USA und Israel angegriffene Iran hatte seit Kriegsbeginn wiederholt Schiffe in der Straße von Hormus per Funk dazu aufgerufen, diese nicht zu passieren. Teheran griff in der Region seither wiederholt auch Schiffe an - mit gravierenden Auswirkungen auf den weltweiten Handel von Gas und Öl.

Die Meerenge ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren und gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wird durch die Passage transportiert. Der größte Teil davon geht in Richtung China, Indien und in andere asiatische Länder. Auch etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch die Meerenge.

Die Menschen in Deutschland spüren die Auswirkungen der faktischen Blockade unter anderem beim Tanken, weil die Preise für Benzin und Diesel stark gestiegen sind. Experten vermuten, dass auch Lebensmittel teurer werden könnten.

Das könnte dich auch interessieren

Straße von Hormus
Trump stellt Iran Ultimatum - Teheran warntgestern, 06:56 Uhr · dpa-AFX
Trump stellt Iran Ultimatum - Teheran warnt
Lage in Nahost belastet Börsen
Vergeltung Irans gegen Golfstaaten - Sorge vor Energiekrieg19. März · dpa-AFX
Ein Tanker wird beladen.
Neue Holding
Adnoc und OMV bündeln Borouge‑Anteileheute, 10:21 Uhr · Reuters
OMV-Logo-Säule
Edelmetalle
Gold- und Silberpreise fallen erneut deutlichheute, 06:13 Uhr · dpa-AFX
Gold- und Silberbarren.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätheute, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News