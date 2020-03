4 Buffett-Zitate, die im Corona-Crash wichtig sind

Wer erst in den letzten Jahren mit dem Investieren begonnen hat, erlebt einen so harten Crash mit so großen Verlusten zum ersten Mal. Darauf kann man sich noch so sehr vorbereiten - wenn es soweit ist, sind Zweifel an der eigenen Geldanlage und ein flaues Gefühl im Magen fast sicher. Erst recht, wenn man erlebt, wie das eigene Depot weit ins Minus rauscht.

In Zeiten wie diesen sollten wir uns an denen orientieren, die schon länger dabei sind und mit ihren Erfahrungen ganze Bibliotheken vollschreiben können. Zum Beispiel an Leuten wie dem Starinvestor Warren Buffett, der seine ersten Aktien schon während des Zweiten Weltkriegs kaufte.

Hier lernst du vier Zitate von ihm kennen, die in den Zeiten des Crashs so aktuell und wichtig sind wie selten zuvor.

Soll ich verkaufen, weil meine Aktien gefallen sind?

„Wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er nur wegen eines Kursrückschlags verkaufen würde. Ich suche Unternehmen, die ich verstehe und von deren Zukunftsaussichten ich überzeugt bin.“

Sofern du deine Aktien nicht mit dem Werfen von Dartpfeilen ausgewählt hast, wirst du dir beim Kauf irgendeine Art von Überlegung gemacht haben, weshalb du die Aktie besitzen willst. Etwa: „Das Unternehmen XY ist Marktführer in einem Zukunftsmarkt und sollte in den nächsten Jahrzehnten davon profitieren.“ Das ist deine Investitionsthese.

Solange sich an dieser Investitionsthese nichts verändert hat, wäre es absolut widersinnig, zu verkaufen, nur weil ein Anteil am besagten Unternehmen XY nun von anderen Leuten für einen niedrigeren Preis gehandelt wird als vor ein paar Wochen.

Solange du selbst nicht verkaufst, erleidest du keinen Verlust - und solange deine Investitionsthese aufgeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass aus dem kleinen Verlust eines Tages ein großer Gewinn wird.

Warum sollte ich jetzt Aktien kaufen?

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“

Hierbei handelt es sich um eines der bekanntesten Zitate Buffetts. Warren Buffett weiß, dass der Wert von Unternehmen relativ stetig voranschreitet, während die Aktienkurse es lieben, der tatsächlichen Entwicklung mal weit vorauszueilen und mal weit hinterherzuhinken. Wer diese Zeiten der Angst nutzt, um mutig zu investieren, wird langfristig mit höheren Renditen belohnt als jemand, der mit dem Strom schwimmt.

Oder, um es mit einem anderen Buffett-Zitat zu sagen:

„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“

Kann ich mit Aktien noch Gewinne machen?

„Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.“

In Crashphasen wie aktuell herrschen am Markt kaum noch rationale Überlegungen und Finanzmodelle. Stattdessen nehmen Panik und Angst vor noch größeren Verlusten Überhand - genau die Emotionen, die dir signalisieren, dass nun die Zeit zum Kaufen gekommen ist.

Denn in solchen Zeiten bekommst du einen Dollar an Wert, zahlst aber nur einen Preis von 50 Cent. Die Entkopplung dieser beiden Größen ist das Ergebnis der Entkopplung der Finanzmärkte von realen Daten - mit dem Ergebnis, dass du hervorragende Qualitätsaktien zu einem günstigen Preis bekommst. Wenn die Panik über das Virus verfliegt, wird der Markt den Wert des Unternehmens schließlich erkennen. Das ist dein Gewinn.

