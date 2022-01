AMD - Chance für die Bullen?

Die AMD-Aktie musste in den letzten Tagen deutliche Verluste hinnehmen, nachdem sie am 27. Dezember ein Kaufsignal generiert hatte, das aber keine Wirkung entfaltete, sondern direkt abverkauft wurde. Mit diesen Verlusten setzte die Aktie die Konsolidierung seit dem Allzeithoch vom 30. November 2021 bei 164,46 USD fort.

Gestern fiel der Wert im Tief auf 125,03 USD zurück und erholte sich danach mit dem Markt stark. Die Aktie gleich ihre Verluste komplett aus und schloss auf dem Vortagesschlusskurs.

Die Bewegung seit dem Allzeithoch lässt sich als potenzielle bullische Flagge einordnen. Mit dem gestrigen Tagestief setzte der Wert auf der Unterkante dieser potenziellen Flagge und auf dem Aufwärtstrend seit Mai 2021. Zudem näherte sie sich stark dem alten Allzeithoch bei 122,49 USD aus dem August 2021 an.

Außerdem kann die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch als abc-Konsolidierung angesehen werden. In solchen Konsolidierungen sind die Teilstrecken a und c oft gleich lang. Dazu fehlten gestern 57 Cent. Das ist im Toleranzbereich. Man kann hier davon sprechen, dass die beiden Teilstrecken ungefähr gleich lang sind.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Trotz eines Fehlsignals Ende Dezember 2021 befindet sich die AMD-Aktie in einer tendenziell bullischen Konsolidierung. Dabei hat sie gestern auf einem wichtigen Unterstützungsbereich ein bullisches Reversal produziert.

Jetzt wieder Rally?

Die Grundlage für eine neue Rally ist geschaffen. Aber diese Grundlage steht noch auf sehr wackeligen Beinen. Wird diese Ausgangslage genutzt, dann böte sich die Chance auf einen Anstieg bis zunächst ca. 150 USD und damit an die Oberkante der Flagge. Bei einem stabilen Ausbruch darüber könnte die Rally sogar in Richtung 206,64 USD fortgesetzt werden.

Kommt es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 122,49 USD, dann wäre die Grundlage für eine neue Rally zerstört. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 108,44 USD und sogar in den Bereich 99,23-94,28 USD zu rechnen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)