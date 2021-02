BARRICK GOLD - Da helfen auch keine Robinhoodies mehr

Silberminenaktien explodieren, Goldminenaktien wie Barrick Gold dagegen geben ein düsteres Bild ab. Kein Wunder, dass die Minenindizes angesichts der Schwäche eines der Schwergewichte heute eher enttäuschend daherkommen. Wiederholt wurde an dieser Stelle auf die wichtige Unterstützungszone zwischen 22,57 und 22,13 USD bei Barrick Gold verwiesen. In der Vorwoche wehrten die Käufer einen Angriff der Bären noch einmal ab. Allerdings zeigen die zahlreichen schwarzen Tageskerzen, dass das Verkaufsinteresse weiter dominiert.

Bricht der Goldminentitel in den kommenden Tagen dynamisch und überzeugend unter die Marke von 22,00 USD ein, dürfte einem weiteren Abverkauf Tür und Tor geöffnet sein. Die Ausbruchsmarke bei gut 22,00 USD würde sich in diesem Szenario als Ziel anbieten. Dort werden die Karten neu gemischt.

Eine Besserung des Chartbilds kann man aktuell erst bei einer Rückeroberung der Abrisskante bei 25,95 USD konstatieren. Leichte Entspannung deutet sich über dem kurzfristigen Abwärtstrend an. Die Barrick-Aktie könnte sich in diesem Fall in Richtung 25,00 USD erholen. Es bedarf einer regelrechten Kraftanstrengung und eines kollektiven Robinhood-Kaufwahnsinns, um diesen Wert noch zu retten. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr gering.

Sehr gering fällt auch das erwartete Gewinnwachstum in den kommenden Jahren aus. Die Bewertung der Aktie sieht demnach eher fair aus, so zumindest der Status Quo.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 12,61 13,22 13,07 Ergebnis je Aktie in USD 1,20 1,33 1,40 KGV 19 17 16 Dividende je Aktie in USD 0,32 0,36 0,36 Dividendenrendite 0,70 % 1,62 % 1,62 % *e = erwartet

Barrick-Gold-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)