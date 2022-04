BASF - Zahlen lösen Kaufinteresse aus

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 51,200 € (XETRA)

BASF hat im ersten Quartal basierend auf vorläufigen Zahlen einen Umsatz vom 23,08 Milliarden Euro (Vorjahr 19,4 Mrd, Konsens 21,98 Mrd) erzielt. Das Ebit vor Sondereffekten lag bei 2,82 Millionen Euro (Vorjahr 2,32 Mio, Konsens 2,43 Mio). Das Ergebnis nach Steuern liegt mit 1,22 Millionen sowohl unter dem Vorjahreswert von 1,72 Millionen Euro, als auf unter dem Analystenkonsens von 1,77 Millionen.

Die BASF-Aktie erholte sich nach dem Tief aus dem März 2020 bei 37,33 EUR stark. Sie durchbrach dabei den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und kletterte auf ein Hoch bei 72,88 EUR.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert wieder in einer Abwärtsbewegung. Besonders ab Mitte Februar stand er massiv unter Druck und fiel auf ein Tief bei 47,23 EUR und damit in die Unterstützungszone zwischen 48,22 EUR und 46,59 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert zwar zunächst, aber in den letzten Wochen bröckelte der Aktienkurs bereits wieder. Heute startete der Wert mit leichten Verlusten in den Handel. Seit den vor wenige Minuten veröffentlichten Zahlen zieht die Aktie aber deutlich an.

Wieder Rally?

Die aktuellen Zahlen könnten ein Impuls für eine mehrtägige Rally sein. Dabei könnte die Aktie an das bisherige Erholungshoch 56,06 EUR ansteigen. Aber erst ein Ausbruch über diese Hürde würde der Aktie weiteres Erholungspotenzial in Richtung 59,02 EUR oder sogar 63,46 EUR eröffnen.

Sollte der Wert aber unter 49,72 EUR abfallen, würde eine Verkaufswelle bis zumindest 47,23 EUR oder sogar 37,33 EUR drohen.

Fazit: Die aktuellen Zahlen bieten die Chance auf eine eine kurzfristige Rally.

