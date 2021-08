BAYER - Die Quartalszahlen müssen es richten

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 50,290 € (XETRA)

Seit dem misslungenen Ausbruch über das damalige Rallyhoch bei 56,84 EUR befindet sich die Bayer-Aktie in einer volatilen Abwärtskorrektur, die schon jetzt die Züge eines großen Abwärtstrendkanals annimmt. Zwar konnte die zentrale Unterstützung bei 49,69 EUR zuletzt verteidigt und für eine Erholung genutzt werden.

Dieser Anstieg wurde am Freitag jedoch schon wieder abverkauft, womit sich die Aktie jetzt erneut einem potenziellen Verkaufssignal nähert, das unter 49,69 EUR aktiviert wäre. In der Folge käme es zu einem Einbruch bis 48,00 EUR und später bis an den Support bei 46,62 EUR. Darunter dürfte schon die Unterstützung bei 44,85 EUR attackiert werden.

Eine leichte Erholung gäbe es dagegen, falls den Bullen eine Rückeroberung der 52,18 EUR-Marke gelingen kann. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis 53,00 EUR zu erwarten, der sich darüber bis an den Widerstand bei 54,28 EUR ausdehnen kann.

Charttechnisches Fazit: Wenige Tage vor den Quartalszahlen droht die Bayer-Aktie unter 49,65 EUR und damit in Richtung 46,62 EUR einzubrechen. Erst bei einer Rückeroberung der 52,18 EUR-Marke wäre diese Gefahr gebannt.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)