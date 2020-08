CECONOMY - Am Donnerstag kommen Zahlen

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 3,350 € (XETRA)

Die Spannung steigt! Wie ist der Konzern Ceconomy mit den bekannten Eletronikketten Saturn und MediaMarkt durch die Coronakrise gekommen? Schaut man auf US-Mitbewerber wie Best Buy, sind die Kunden in den vergangenen Wochen und Monaten dem Unternehmen regelrecht die Bude eingerannt, allerdings vorrangig nur virtuell. Denn viele Läden von Best Buy waren temporär natürlich wie auch die Filialen von Ceconomy geschlossen. Vorläufige Zahlen gab es bei Ceconomy für die abgelaufenen neun Monate bereits im Juli. Am Donnerstag wird der endgültige Bericht vorgelegt.

Analysten erwarten derzeit für das Jahr 2020 einen Umsatz von 20,21 Mrd. EUR und einen Verlust von 0,22 EUR je Aktie. Im kommenden Jahr sollen sich die Erlöse auf 21,25 Mrd. EUR verbessern und ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR erzielt werden.

Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangsbasis für die kommenden Tage gar nicht so schlecht. Die Zone zwischen 3,03 und 2,89 EUR wurde zuletzt mehrfach als Unterstützung bestätigt. Heut zählt die Ceconomy-Aktie zu den Gewinnern im SDAX. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 3,70 bis 3,81 EUR, eventuell sogar bis zur Abrisskante bei 4,15 EUR, scheint möglich. Dort werden die Karten neu gemischt.

Wird der Neunmonatsbericht dagegen negativ aufgenommen und fällt die Aktie unter den Aufwärtstrend seit März zurück, wären Kursverluste in Richtung 2,40 EUR zu erwarten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 21,45 20,21 21,25 Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 -0,22 0,43 KGV 10 - 8 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)