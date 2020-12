CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 50,100 € (XETRA)

Die Aktie konnte die zuletzt skizzierte bullische Flaggenformation erwartungsgemäß gen Norden hin auflösen. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen bei CTS Eventim?

Vorsicht, Rutschgefahr!

Die Aktie droht hier in den kommenden Tagen, zurück in die bullische Flagge zu rutschen. Dies wäre kurzfristig klar bärisch zu interpretieren. In dem Falle müsste ein schneller Rutsch zurück in den Bereich 44 bis 45 EUR eingeplant werden.

Die Zeit der Bullen scheint erst einmal abgelaufen zu sein, die bärische Variante mit Kursziel 44 EUR ist nun das kurzfristig präferierte Szenario, so lange den Bullen kein Anstieg über die 54 EUR-Marke gelingt.

CTS Eventim Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)