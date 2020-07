DAX mit Island Gap!

Der deutsche Leitindex hat am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche einen merklichen Verlust unter 13.000 Punkte verkraften müssen. Per Definition wurde sogar ein Trendbruch vollzogen, der sich im weiteren Verlauf noch negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnte.

Zwischen Mitte März und grob Mitte Juli herrschte nach dem Corona-Crash ein klarer Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne auf ein Niveau von 13.313 Punkten hervor. Investoren trauten sich jedoch nicht die Kurslücke aus Ende Februar zwischen 13.236 und 13.500 Punkten vollständig zuschließen. Am Freitag wurde schließlich die Notbremse gezogen, das Barometer fiel auf rund 12.800 Punkte zurück. Entscheidender ist jedoch die Entwicklung seit Anfang letzter Woche, es ist ein sogenanntes Island Gap entstanden.

Derartige Kursmuster sorgen häufig für Trendwechsel, der nun eingetreten sein könnte. Unterhalb von 12.800 Punkten sind Rückläufer auf 12.500 Punkte, darunter in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 11.983 und 12.279 Punkte zu favorisieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der DAX allerdings erst um 11.624 Punkten eine mehrwöchige Erholungsbewegung einleiten können.

Ein überraschender Kurssprung mindestens über 13.300 Zähler könnte dagegen Aufwärtspotenzial in den Bereich der Ende Februar gerissene Kurslücke bei 13.500 Punkten freisetzen. Darüber würden schließlich die Rekordhochs aus Anfang dieses Jahres bei 13.795 Punkten in den Fokus der Händler rücken.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Montag mit Japans Gesamtwirtschaftsindex aus dem Monat Mai sowie der BoJ-Kernrate Verbraucherpreise per Juni ein. In Europa geht es erst ab 10:00 Uhr mit der Geldmenge M3 per Juni und der Höhe der Kredite an den privaten Sektor aus dem abgelaufenen Monat weiter. Hauptaugenmerk dürfte jedoch auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den aktuellen Monat um 10:00 Uhr Deutschlands gelegen sein, zur Mittagsstunde veröffentlicht die Bundesbank ihren Monatsbericht für den laufenden Monat. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Monat Juni dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.103 // 13.183 // 13.316 // 13.386 // 13.425 Unterstützungen: 12.811 // 12.697 // 12.500 // 12.370 // 12.279 // 12.109

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.