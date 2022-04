DEUTSCHE TELEKOM - Aktie vor starkem Kaufsignal

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,760 € (XETRA)

Schon im Februar hatte der dynamische Aufwärtstrend bei der Aktie der Deutschen Telekom den Widerstand bei 17,75 EUR erreicht und ein neues Verlaufshoch bei 17,81EUR ausgebildet. Die Marke wurde zuletzt schon Anfang April angesteuert, aber auch damals nicht überwunden. Wie in der letzten Analyse erwartet, kam es nach einer kurzen Korrekturphase in dieser Woche zu einem weiteren bullischen Konter, der aktuell erneut die 17,75-EUR-Marke erreicht.

Diesmal ist ein Ausbruch mit Händen zu greifen und könnte die Aktie direkt bis 18,44 EUR nach Norden katapultieren. An dieser Stelle wäre mit einem Pullback an die Ausbruchsmarke zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend mit einem Anstieg über 18,44 EUR sogar schon bis 18,91 und 19,20 EUR ausdehnen kann. Sollte sich der Kurs damit also auch nachhaltig über dem Hoch des Vorjahres etablieren können, könnte die Aktie mittelfristig schon bis 20,00 EUR steigen.

Ein erneutes Scheitern an der Zone um 17,75 EUR wäre dagegen bärisch zu werten und dürfte einen Einbruch unter 16,98 EUR und somit Verluste bis 16,50 EUR nach sich ziehen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie der Deutschen Telekom steht kurz vor dem Anstieg über 17,75 EUR und könnte somit auf neue Jahreshochs im Bereich von 18,44 und 18,91 EUR sprinten.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research.

Aktuell können Sie Godmode PLUS sogar zu besonders interessanten Konditionen testen: Abonnieren Sie das 3-Monats-Abo von Godmode PLUS und sparen Sie 66 %*. Mit dem Code „3FOR1“ bekommen Sie 3 Monate Zugriff und zahlen nur 1 Monat. 10,99 Euro für 3 Monate, das entspricht nur ca. 12 Cent/Tag. Jetzt Godmode PLUS testen!

*Der Rabatt bezieht sich auf die erste Abrechnungs-Periode für das dreimonatige Abonnement von Godmode PLUS, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 30.04.2022.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)