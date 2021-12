DGAP-News: Patronus Health GmbH schließt Pre-Seed Finanzierungsrunde ab und erhält Fördergelder (deutsch)

Patronus Health GmbH schließt Pre-Seed Finanzierungsrunde ab und erhält Fördergelder

^ DGAP-News: Patronus Health GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Patronus Health GmbH schließt Pre-Seed Finanzierungsrunde ab und erhält Fördergelder

16.12.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Patronus Health GmbH schließt Pre-Seed Finanzierungsrunde ab und erhält Fördergelder

* Auszeichnung der Patronus Health GmbH mit dem E-Health-Award des Landes Hessen

* Patronus Health schließt Pre-Seed-Runde ab und wirbt zusätzliche Fördergelder ein

* Strukturierte Prähabilitation zur Vorbereitung auf Operationen verbessert Outcome und Lebensqualität der Patienten und birgt enormes Einsparpotenzial für das Gesundheitswesen

Bad Vilbel, 16. Dezember 2021 - Die Patronus Health GmbH, Entwickler eines interaktiven, App-basierten Prähabilitationsprogramms, gab heute bekannt, dass das Digital Health-Start-up im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde unter dem Leadinvestor und Business Angel Dr. Georg Matheis und mit Fördermitteln des Landes Hessen frisches Kapital in Höhe von insgesamt rund 1 Mio. EUR eingeworben hat. Die Mittel fließen in die Entwicklung der Patronus Prehab App sowie den Aufbau des Unternehmens.

Patronus Health entwickelt ein interaktives, App-basiertes Prähabilitationsprogramm zur Vorbereitung auf große chirurgische Eingriffe im Bauch- und Brustraum. Im Rahmen der Operationsvorbereitung gibt der behandelnde Arzt die wichtigsten klinischen Daten seines Patienten in die Patronus Prehab App ein, die auf dieser Basis ein individualisiertes aerobes Übungsprogramm erstellt. Der Patient kann die Prähabilitation ambulant durchführen, wird aber durch seinen Arzt begleitet: Die App erhebt die Gesundheitsdaten des Patienten während der Übungen in Echtzeit, sodass der behandelnde Arzt eventuelle Risiken einschätzen, das Programm anpassen und eine bestmögliche Vorbereitung des Patienten auf die Operation unterstützen kann.

Patronus Health ist eine Ausgründung der Goethe-Universität Frankfurt am Main und entstand im August 2021 auf Initiative von Medizinern, die im Rahmen der chirurgischen und postoperativen Patientenversorgung den medizinischen Bedarf für bessere, strukturierte Prähabilitation erkannt haben. Im September hat das Start-up den E-Health-Award 2021 des Landes Hessen erhalten. Mit dem Preis würdigt das Land besonders innovative Start-ups.

"Häufig beschäftigen wir uns erst nach der Operation mit dem, was wir in der Vorbereitung ändern oder verbessern hätten sollen. Wenn wir mehr Fokus auf diese wichtigen Prähabilitationsmaßnahmen legen, haben wir die realistische Chance, dass es unseren Patienten nach der Operation deutlich besser geht und sie damit schwere Eingriffe leichter überstehen. Daraus entstand unsere Idee für Patronus und die Prehab App," erklärt der Chirurg Prof. Dr. Andreas A. Schnitzbauer, CEO und Mitgründer von Patronus Health.

Weitere Gründer sind Charlotte Detemble (Chief Financial Officer), Wirtschaftswissenschaftlerin und Medizinstudentin, Dr. Dora muc (Chief Business Development Officer), Ärztin und Master in Management and Economics in Healthcare, sowie Mark Siller, Geschäftsführer des Heilbronner Software-Entwicklers Seven D. Seven D und Patronus haben zur weiteren Entwicklung der App eine strategische technische Partnerschaft geschlossen.

Über Prähabilitation

Prähabilitation ist ein neues Gebiet der perioperativen Medizin, das körperliche Bewegung, Ernährung und psychosoziales Wohlbefinden verbindet und so die veränderbaren Faktoren der Patienten vor der Operation positiv beeinflusst. Mit einem Prähabilitationsprogramm starten diese mit der bestmöglichen Fitness in die Operation. Diese Optimierungsphase vor großen chirurgischen Eingriffen ist vergleichbar mit einer strukturierten Vorbereitung auf einen Marathon: Auch eine solche Extremanstrengung würden die wenigsten Menschen ohne Training bewerkstelligen.

Enorme Kosteneinsparung, mehr Lebensqualität Durch Prähabilitation lässt sich das Risiko von Komplikationen um bis zu 50 % reduzieren, Morbidität und Mortalität verringern, die Lebensqualität verbessern und die Dauer des Krankenhausaufenthalts verkürzen. Studien belegen, dass dadurch eine Kostenersparnis von bis zu 30 % möglich ist. Die Qualität steigt, die Kosten sinken und damit entsteht echter Mehrwert für das Gesundheitssystem.[1],[2],[3],[4]

Über die Patronus Health GmbH

Patronus Health ist ein Digital Health-Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, Patienten und Ärzten vor großen Operationen Zugang zu strukturierten Prähabilitationsmaßnahmen zu ermöglichen. Auf Basis von wissenschaftlicher Evidenz und medizinischer Exzellenz möchte Patronus Health wegweisend für die Versorgungsqualität und Patientensicherheit zugleich die Patientenautonomie stärken. Patronus Health wurde von drei aktiven Klinikärzten mit ausgewiesener Expertise in Business Finance, Arzneimittelsicherheit und Qualitätsmanagement gegründet. Gemeinsam verfügen die Gründer Prof. Dr. Andreas Schnitzbauer, Charlotte Detemble und Dr. Dora muc über umfangreiche Erfahrung in der nationalen und internationalen Spitzenmedizin und der patientennahen Forschung. Mark Siller stieß als Experte für App-Entwicklung zum Gründerteam. Die Patronus Health GmbH firmiert seit August 2021 und hat ihren Sitz in Bad Vilbel. Für weitere Informationen zu Patronus Health besuchen Sie unsere Website www.patronus-health.com.

Kontakt Prof. Dr. Andreas Schnitzbauer Patronus Health GmbH Saalburgstr. 4 c 61118 Bad Vilbel hallo@patronus-health.com

Medien Kontakt MC Services AG Katja Arnold / Dr. Brigitte Keller +49 89 210228 0 patronus-health@mc-services.eu

Referenzen [1] Barberan-Garcia A et al. Ann Surg 2018;267:50-6. doi:10.1097/SLA.0000000000002293 [2] Barberan-Garcia A et al. Br J Anaesth 2019;123:450-6. doi:10.1016/j.bja.2019.05.032 [3] Fuertes-Guiró F & Viteri Velasco E. J Med Econ 2020:1-12. doi:10.1080/13696998.2020.1764965 [4] Howard R et al. J Am Coll Surg 2019;228:72-80. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2018.09.018

16.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Patronus Health GmbH Saalburgstr. 4c 61118 Bad Vilbel Deutschland Telefon: +49 170 7348500 E-Mail: hallo@patronus-health.com Internet: https://patronus-health.com/ EQS News ID: 1258376

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1258376 16.12.2021

°