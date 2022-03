ETSY - Wird das ein Boden?

Etsy Inc. - WKN: A14P98 - ISIN: US29786A1060 - Kurs: 133,810 $ (Nasdaq)

Die Etsy-Aktie gehörte lange zu den Highflyern. Im Januar 2016 notierte die Aktie im Tief bei 6,04 USD. Danach startete eine Rally, welche die Aktie im November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 307,75 USD führte.

Nach diesem Hoch kam es zu einer größeren Korrektur. Die Aktie setzte auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 zurück.

Dort deutet sich aktuelle eine inverse SKS an. Von einer Vollendung durch den Ausbruch über die Nackenlinie ist die Aktie aber noch weit entfernt. Die Nackenlinie liegt heute bei 166,00 USD. In den letzten Tagen zog der Wert deutlich an und durchbrach gestern einen steilen Abwärtstrend. Die Aktie etablierte sich auch wieder über dem log. 38,2 % Retracement bei 126,38 USD.

Kurzfristig mit Aufwärtspotenzial

Der gestrige Anstieg deutet darauf hin, dass die Etsy-Aktie in den nächsten Tagen einen erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung versuchen wird. Dafür ist ein Anstieg in Richtung 160,00 USD notwendig. Ob dieser Versuch dann allerdings auch gelingt, ist fraglich. Falls es zu einem stabilen Ausbruch über die Nackenlinie der inversen SKS käme, dann ergäbe sich Potenzial in Richtung 251,86 USD.

Sollte die Etsy-Aktie aber unter das Wochentief bei 117,38 USD abfallen, wäre der Bodenbildungsversuch wahrscheinlich gescheitert. Die Aktie könnte dann erneut in einen Abwärtsstrudel geraten. Abgaben in Richtung eines weiteren großen Unterstützungsbereichs um 73,34-72,93 USD würden dann drohen.

Fazit: Bodenbildungsversuch läuft. Innerhalb dieses Versuchs stehen die Chancen auf eine kurzfristige Rally gut.

Zusätzlich lesenswert:

Solaraktie mit bullischer Konsolidierung

DATADOG - Ab jetzt wieder aufwärts?

NASDAQ 100 - Anzeichen für Bodenbildung verdichten sich

Etsy Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)