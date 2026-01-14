Anlagestrategie

Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sind

onvista · Uhr

Das vergangene Jahr hat gezeigt: Es kann sich lohnen, in andere Märkte zu investieren als immer nur in deutsche oder US-Aktien. Hier kommen drei Regionen, deren Aktien niedrig bewertet sind – und die Potenzial haben.

Artikel teilen:
Ein Dorf in Griechenland ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/kite_rin

Wer wissen will, welche Aktien in Zukunft steigen, muss nur Jim Reid fragen. Der Makrostratege der Deutschen Bank jedenfalls glaubt, den wichtigsten Faktor für zukünftig steigende Kurse gefunden zu haben. „Mit weitem Abstand der stärkste Indikator für die langfristige Entwicklung bei Aktien ist das Kurs/Gewinn-Verhältnis oder das Shiller-KGV zu Beginn“, erklärte er in einer ausführlichen Studie zu Langfrist-Renditen im vergangenen Jahr.

Weiterlesen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Samsung
Walmart
Samsung SDI
$
Dollarkurs
SOUTHERN COPPER
TSMC Taiwan Semiconductor
SK Hynix
A
Amundi MSCI Greece UCITS ETF EUR Dis.
Piraeus Financial
D
DAX (Kursindex)
Grupo Mexico
National Bank of Greece
ALPHA BANK
A
Amundi MSCI Korea UCITS ETF EUR Acc.
F
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD Acc.
AMUNDI
Eurobank SA
I
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Acc.
X
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD Acc.
S
STOXX Europe 600 Banks
A
Athex Composite
Coca-Cola FEMSA (ADR)
I
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.
Wal-Mart de Mexico
M
Mexikanischer Peso/Euro
América Móvil
S
Südkoreanischer Won/Euro
América Móvil
National Bank Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 13.01.2026
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"gestern, 17:55 Uhr · onvista
Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"
Vorbörse 14.01.2026
Dax startet in der Nähe des Allzeithochs in den Handelheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet in der Nähe des Allzeithochs in den Handel
Vorbörse 13.01.2026
Dax läuft in Richtung 25.500 Punktegestern, 08:34 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News