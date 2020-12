Französischer Vertreter - "enorme Zugeständnisse" der Briten bei Brexit-Verhandlungen

Paris (Reuters) - Großbritannien hat sich nach Angaben eines französischen Insiders bei den laufenden Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit deutlich bewegt.

Die Briten hätten in den vergangenen 48 Stunden "enorme Zugeständnisse" gemacht, sagte ein französischer Regierungsvertreter am Mittwoch. Beim Thema Fischerei sei die britische Position inzwischen weit entfernt von dem, was London vor einer Woche angeboten habe.

Zuletzt hatte es wiederholt geheißen, eine Vereinbarung scheitere unter anderem an Differenzen zwischen Großbritannien und Frankreich in Fragen der künftigen Fischereirechte. Am Mittwoch dann hatte ein ranghoher EU-Diplomat gesagt, eine Einigung auf ein Abkommen könne noch im Laufe des Tages kommen.