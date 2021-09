Hornbach: Aktie strotzt vor Kraft – Warburg Research hält die Erwartungen mit angehobenem Kursziel hoch

Die Aktien der Hornbach Holding haben am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Mit 106,40 Euro stiegen sie so hoch wie nie und kosteten zuletzt etwas darunter noch 0,8 Prozent mehr als am Vortag.

Das zweite Geschäftsquartal der Baumarkt-Dachgesellschaft sollte die positiven Geschäftstrends unterstreichen, der Jahresausblick sei ermutigend, schrieb Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research und erhöhte sein Kursziel von 119 auf 124 Euro. Gemessen am aktuellen Kurs von 105 Euro signalisiert er damit ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent. onvista/dpa-AFX