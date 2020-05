NordLB hebt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,90 auf 3,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen erweise sich wie auch andere europäische Telekommunikationskonzerne als Stabilitätsanker in der Krise, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung sollte den Wachstumskurs von Telefonica Deutschland noch dynamisieren. Dabei kämen dem Unternehmen nun die getätigten Investitionen zugute./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 15:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.