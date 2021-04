onvista Mahlzeit Dax weiter unentschlossen – Nvidia, BMW, Manz und Prosus schickt Tencent-Aktie auf Talfahrt

Replaced by the video

Nachdem die US-Indizes am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle getreten sind, kommt der Dax heute auch nicht richtig aus dem Quark. Der deutsche Leitindex ist zwar im Plus gestartet, hat aber bis Mittag seine Gewinne wieder komplett abgegeben. Obwohl BMW beim Absatz Rekordzahlen vorgelegt hat, gönnen sich die deutschen Autobauer heute eine Pause und dann wird es für den Dax natürlich schwerer sich im Plus zu halten.

Prosus hat die Aktie von Tencent unter Druck gesetzt. Das Beteiligungsunternehmen hat Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an dem chinesischen Internetriesen reduziert. Beyond Meat plant eine Produktionsstätte in der Nähe von Shanghai zu bauen. Ist das wirklich so eine gute Idee?

