Seabed entscheidet sich für Sensoren von Velodyne Lidar für mobiles Kartierungssystem

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) verkündete heute, dass Seabed B. V., das sich auf hochqualitative Ausrüstung für küstennahe Vermessungen und Baggerarbeiten spezialisiert, Puck™-Sensoren für sein mobiles Lidar-Kartierungssystem ausgewählt hat. Das Seabed-System ist eine einsatzbereite, mobile Lidar-Lösung für hydrographische Vermessungen, die eine nachhaltige Planung unterstützen kann, mit dem Ziel, sensible historische und marine Umgebungen zu schützen.

The Seabed mobile mapping system, equipped with a Velodyne Lidar Puck™ sensor, can be combined with a bathymetric multi-beam echo-sounder to provide a complete 3D, georeferenced image above and below water, saving time and money. (Photo: Business Wire)

Das mit einem Puck-Sensor ausgestattete Seabed-Lidar-System liefert vollständige Punktwolkendaten über Wasser und kann unter rauen maritimen Bedingungen arbeiten. Aus bis zu 100 Metern Entfernung führt das System eine 3D-Datenerfassung komplizierter Messungen von küstennahen Wasserstraßen sowie Binnengewässern durch. Es ist so konstruiert, dass es problemlos mobilisiert werden kann und einfach zu bedienen ist, ohne dass spezielle Schulungen oder Qualifikationen erforderlich sind, wodurch es schnelle Ergebnisse liefert, die Zeit und Geld sparen können.

Das Seabed-Lidar-System kann mit einem bathymetrischen Multibeam-Echolot verbunden werden, sodass ein vollständiges, georeferenziertes 3D-Bild über und unter Wasser entsteht. Die Daten können verwendet werden, um die strukturelle Integrität von Brücken, Dämmen und Pfeilern schneller zu überprüfen und dienen als Ressource für die Erhaltung und Nachhaltigkeitsplanung. Regelmäßige Überprüfungen von Brücken und Wasserstraßen sind außerdem wichtig, um die Sicherheit der Schifffahrt zu verbessern, besonders in stark befahrenen Gebieten mit flachem Wasser.

„Wir haben den Puck von Velodyne ausgewählt, weil er die qualitativ hochwertigen und konsistenten Daten bereitstellt, die unsere Kunden brauchen“, sagt Elice Collewijn, General Manager von Seabed mit Sitz in Amsterdam, Niederlande. „Beim Betriebsablauf in schwierigen Offshore-Situationen hat der Puck hervorragende Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bewiesen. Der Sensor macht es uns möglich, wichtige, hochauflösende Daten zu erlangen, um die Meeresumgebung genau zu vermessen und zu analysieren.“

„Seabed hilft Unternehmen dabei, ihr Geschäft mit Offshore-3D-Kartierungslösungen zu transformieren, die eine hochpräzise, detaillierte Datenerfassung zur Unterstützung der sicheren Navigation und des Schutzes der Meeresumgebungen erlauben“, sagte Erich Smidt, Executive Director Europe, Velodyne Lidar. „Ihre Lösungen veranschaulichen, wie die Sensoren von Velodyne die Leistung, Reichweite und den kompakten Formfaktor bieten, die für vielseitige mobile Kartierungssysteme benötigt werden, die eine nachhaltige Zukunft möglich machen können.“

Die kompakten, vielseitigen Velodyne-Puck-Sensoren liefern ein hochauflösendes Bild zur Vermessung und Analyse verschiedenster Umgebungen. Sie bieten eine qualitativ hochwertige Auflösung und Performance zusammen mit einer vollständigen 360-Grad-Umgebungsansicht, um 3D-Daten in Echtzeit zu liefern. Der Puck weist einen erstklassigen Wirkungsgrad auf, wodurch die Reichweite und Nachhaltigkeit von Anwendungen erhöht wird.

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

