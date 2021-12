Shopify & Spotify: Partnerschaft auch in Deutschland

Spotify und Shopify verbindet mehr als bloß gleich klingende Namen. Tatsächlich besitzen die beiden Tech-Akteure nämlich eine Partnerschaft. Dabei stehen die digitalen Daten beziehungsweise die Musik und die Möglichkeit, Merchandise an die treuen Fans zu bringen, im Vordergrund.

Shopify und Spotify, um jetzt einmal andersherum anzufangen, dehnen genau diese Partnerschaft jetzt offenbar aus. Insgesamt ein cleverer Schritt. Schauen wir einmal, warum das gerade jetzt in der DACH-Region überaus interessant sein könnte.

Shopify & Spotify: Merchandise in Deutschland verkaufen

Shopify und Spotify haben, wenn wir es genauer sagen wollen, eine Vereinbarung, um Musikern die Möglichkeit zu geben, auf dem Streaming-Dienst ein gewisses Zubrot zu verdienen. Konkret geht es, wie gesagt, um Merchandise. Eine interessante Lösung, die eine Win-win-Situation für alle Beteiligten darstellen könnte.

Aber bleiben wir bei den Details: Nach einem ersten Launch in Kanada, den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland bietet man diese Lösung künftig auch in Deutschland an. Definitiv eine spannende regionale Erweiterung. Wobei es weitere Märkte innerhalb Europas geben könnte, die in diesem Kontext relevant sind.

Es zeigt außerdem, dass Shopify und Spotify die erste Testphase in den jeweiligen Regionen bislang gemeistert haben. Oder, anders ausgedrückt, dass es eben eine Win-win-win-Situation gibt. Wobei der E-Commerce-Akteur unterm Strich das liefert, was alle von ihm erwarten: Shop-Lösungen, die den Verkauf von Produkten für die jeweiligen Künstler schneller und einfacher handelbar machen können.

Tech-Querverbindungen

Mir zeigt die Verbindung von Shopify und Spotify, dass es vor allem für den Streaming-Dienst eine interessante Geschäftsverbindung sein dürfte. Ein Obulus fällt für den Plattformbetreiber bestimmt auch ab. Aber es zeigt unterm Strich, dass es interessante Tech-Querverbindungen gibt. Ja, selbst zwischen einem Streaming-Dienst und dem E-Commerce kann es sinnvolle Verknüpfungen wie diese geben.

Auch für die jeweiligen Künstler, die ihr Merchandising absetzen möchten, lohnt dieser Schritt. Vermutlich dürften Shopify und Spotify, wie gesagt, ihren Obulus erhalten. Trotzdem ist die Reichweite mit inzwischen 381 Mio. Nutzern ziemlich groß für mögliche Zusatzverkäufe. Zudem dürfte sich eine gewisse Fanbase größerer Bands oder Interpreten auf der Plattform sammeln.

Wachstum ist daher in vielerlei Hinsicht möglich. Und für die zwei Tech-Akteure auch, weil sie jetzt beginnen, diese Partnerschaft weiter auszubauen. Die Frage der Akzeptanz ist natürlich eine andere, aber die Schritte sind schon heute ziemlich spannend.

