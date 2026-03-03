Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird

Der Abverkauf der Aktienmärkte nach der Attacke der USA und Israels auf den Iran beschleunigt sich. Der Dax steuert mit einem Minus von über drei Prozent auf den größten Tagesverlust seit dem Zollchaos im vergangenen April zu.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Einloggen