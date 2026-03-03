Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird
onvista · Uhr
Die Börsen rutschen angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten ab. Manche Profis sehen Kaufchancen, doch auch eine längere Korrektur ist möglich, wenn die Ölpreise weiter anziehen. Ab wann es kritisch für die Märkte wird, zeigt eine Studie der Deutschen Bank.
Quelle: Adobe.com/alones
Der Abverkauf der Aktienmärkte nach der Attacke der USA und Israels auf den Iran beschleunigt sich. Der Dax steuert mit einem Minus von über drei Prozent auf den größten Tagesverlust seit dem Zollchaos im vergangenen April zu.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Aktien New York AusblickWall Street: Iran-Krieg trübt die Stimmung - Ölpreise steigengestern, 14:29 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista