Tesla: Neues Gerücht, neuer Kurssprung – Aktie auf dem Weg über 900 Dollar

Passend zum aufkommenden Interesse am Konkurrenten Lucid, treibt ein neues Gerücht über den kalifornischen Autobauer die Aktie bis kurz an die Marke von 900 Dollar. Der neue Lucid Air, der noch im Frühjahr von den Bändern laufen soll, wird mit einer Reichweite von über 800 Kilometern angepriesen. Weit mehr als Tesla aktuell zu bieten hat. Allerdings ist jetzt aus Branchenkreisen zu vernehmen, dass der Musk-Konzern bereit ist zu kontern.

Neue Technologie in Grünheide

Tesla will in seiner geplanten Batteriezellenfabrik in Grünheide bei Berlin eine Massenproduktion mit neuer Technologie aufbauen. In der Fabrik soll nach Angaben aus Branchenkreisen vom Montag ein neuer Zelltyp produziert werden, der eine fünfmal höhere Energie und sechsmal mehr Leistung hat. Damit soll die Reichweite um 16 Prozent pro Fahrzeug länger sein.

Geplant sei die Herstellung von Trockenelektroden, die mit deutlich weniger Flächenverbrauch und Energieaufwand auskommen. Die Fabrik soll auf dem Tesla-Areal in Grünheide in Brandenburg in direkter Nähe zur Autofabrik entstehen, die im Bau ist. Der Baubeginn für die Batteriefabrik ist offen, Mitarbeiter werden bereits gesucht.

Aktie springt über 5 Prozent in die Höhe

Nachdem das Gerücht über die neue Batterie die Runde macht, machen sich die Papier des kalifornischen Autobauers wieder auf den Weg die Marke von 900 Dollar zu knacken. Aktuell liegt die Aktie rund 5 Prozent im Plus bei 888 Dollar.

Die Neuigkeiten zum Konkurrenten Lucid und seinen Börsenplänen erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von onvista Mahlzeit. Redaktionsleiter Markus Weingran hat sich die Lage mal etwas genauer angeschaut. Zudem wirft er einen Blick auf Gamestop, VW und Shell.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Vitaliy Karimov / Shutterstock