Unternehmensdaten

Firmenprofil zu Tesla

Tesla Inc. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Elektrofahrzeugen und Anbieter von Solarenergiesystemen und Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Elektrofahrzeuge in verschieden Preisklassen. Daneben produziert der Fahrzeughersteller auch elektrische Antriebskomponenten. Zu Teslas Angebot zählen die Auto-Reihen Model S, Model X, Model Y und Model 3. Das Model S fällt eher in die Kategorie Luxuslimousine, das Model X und das kleinere Model Y sind SUVs. Das Model 3 fällt in die Kompaktklasse. Weitere Modelle, darunter auch Nutzfahrzeuge sind in der Entwicklung. Das Unternehmen sieht sich auch als Vorreiter auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Tesla stellt darüber hinaus auch Ladestationen, sogenannte Supercharger, bereit, mit denen die Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen werden können. Außerdem ist das Unternehmen an der Entwicklung von Batteriesystemen und Antrieben tätig. Tesla verfügt über eine voll integrierte Energiesparte, die Produkte und Dienstleistungen rund um die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch von sauberer Energie anbietet. Mit dem Stromspeichersystem Powerwall bietet Tesla in seinem Portfolio einen Energiespeicher für den Haushalt. Der Speicher funktioniert wie ein Akku, der Solarstrom oder günstigen Nachtstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Zudem betreibt Tesla Batteriefabriken. Zur Stromerzeugung auf dem Dach bietet Tesla außerdem Solardachziegel und Solaranlagen an. Tesla Motors hat zwei Berichtssegmente. Automotive umfasst das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Elektro-Fahrzeugen und elektrischen Antriebskomponenten. Energy generation and storage umfasst das Geschäft mit der Erzeugung von Solarstrom und mit Energiespeicherprodukten. Das erste Modell - den Roadster - stellte Tesla 2006 vor. Der zweisitzige Sportwagen wird von einem dreiphasigen Wechselstrom-Induktionsmotor angetrieben. Dieser wiegt nur knapp über 50 kg. 375 Volt lassen 900 Ampere Strom zur Erzeugung des Magnetfeldes in den Motor fließen. Er liefert 288 PS Spitzenleistung und dreht bei Höchstgeschwindigkeit mit 14.000 Umdrehungen pro Minute. Die Energiequelle besteht aus fast 7000 Lithium-Ionen-Zellen. Der Roadster kann an nahezu jeder 120-Volt- oder 240-Volt-Steckdose geladen werden. Ende des Jahres 2012 wurde die Produktion des Roadsters eingestellt und die Produktion des Tesla Model S gestartet. Das Modell S ist ein Elektro-PKW der oberen Mittelklasse. Die Limousine hat 5 Sitze und zusätzlich zwei optionale Kindersitze. Sie zeichnet sich durch deutlich mehr Innenraum als der Roadster aus. Die Ladezeit beträgt rund 3 Stunden. Es gibt zwei Akkukapazitäten mit den Reichweiten 390 km und 502 km. Die Höchstgeschwindigkeit wird je nach Modell mit ca. 190 km/h bis ca. 210 km/h angegeben. Für den Spurt von Null auf 100 km/h soll das Model S je nach Akku zwischen 4,4 und 6,2 Sekunden benötigen. Der dritte Fahrzeugtyp von Tesla ist das Model X, eine Familienlimousine auf Elektrobasis. Das Model X soll die Eigenschaften eines SUV mit den Vorteilen eines Vans verbinden. Die Vorstellung als Design-Prototyp fand am 9. Februar 2012 statt. Die Auslieferung soll 2015 beginnen. Der Prototyp des Model X bietet Platz für bis zu 7 Personen. Die zweite und dritte Sitzreihe sind mittels großer Flügeltüren zu erreichen. Tesla plant, das Model X in einer 60-kWh- und 85-kWh-Variante auszustatten. Mit letzterer wird die Reichweite etwa 500 km betragen. Die Spitzenversion ¿Performance Dual Motor¿ soll eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden erreichen. Tesla baut unterdessen auch sein Netzwerk an Hochleistungsladestationen aus. Der so genannte Supercharger ermöglicht es Model S-Fahrern nach Firmenangaben, sich auf den wichtigsten Autobahnen kostenlos zwischen größeren Städten zu bewegen. Die Supercharger liefern innerhalb von etwa 20 Minuten eine halbe Batterieladung. In Nordamerika gibt es inzwischen rund 100 solcher Stationen. In Europa sind es über 30. Der Firmenstandort befindet sich in Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley.Quelle: Facunda financial data GmbH