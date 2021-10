US-INFRASTRUKTUR-AKTIE hält sich wacker

Irgendwie ist mir die Aktie von Martin Marietta Materials ein bißchen ans Herz gewachsen. Ein Steinbruchunternehmen an der Börse? Da würde man wohl als Investor eher abwinken. Der Langfristchart sieht allerdings aus wie der eines Tech-Unternehmens und das macht die Sache so spannend. Die Analysenhistorie des Titels finden Sie hier.

Der nun vorgestellte Fahrplan ist durchaus als sportlich anzusehen, knüpft aber an die Aussagen in einem der letzten Wunschanalysenvideos an. Denn zweimal testete die Aktie den EMA200 erfolgreich und legt heute in einem eher schwachen Markt zu. Bei 361,46 USD liegt ein markantes Zwischenhoch im Chart, etwas darunter notiert der EMA50. Zumindest bis dorthin sollte sich der Titel erholen können. Um aber Potenzial in Richtung des Allzeithochs freizuschalten, muss der Wert auch den kurzfristigen Abwärtstrend aufknacken. Und dieser verläuft derzeit ebenfalls im Bereich von 361,50 USD. Auf die Bullen wartet also einiges an Arbeit bzw. sollten sie eine große Dynamitladung bei 361,50 USD anbringen, um den Deckel wegzusprengen.

Absicherungen bieten sich beispielsweise unter dem Septembertief bei 335,47 USD oder unter dem Junitief bei 329,69 USD, an. Unterhalb von letzterer Marke würde das Chartbild immer mehr in Richtung Topbildung kippen, womit Long-Positionen zumindest tradingtechnisch beendet werden sollten. Kommt es anschließend doch zur Gegenbewegung, kann man immer noch aktiv werden.

Fazit: Die Aktie von Martin Marietta Materials bleibt fundamental auch mit Blick auf das riesige Infrastrukturprogramm von Joe Biden hochinteressant. Aus charttechnischer Sicht ist die Range der letzten Wochen aber noch intakt. Über 361,46 USD wird der Start einer neuen Trendbewegung möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,43 4,84 5,31 Ergebnis je Aktie in USD 11,55 11,70 13,77 KGV 31 30 26 Dividende je Aktie in USD 2,24 2,28 2,28 Dividendenrendite 0,63 % 0,64 % 0,64 % *e = erwartet

Martin-Marietta-Materials-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)