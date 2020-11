Zahlungsdienstleister Nexi steht vor Übernahme des Rivalen Nets

Mailand (Reuters) - Der italienische Zahlungsdienstleister Nexi kann sich große Hoffnungen auf die Übernahme des skandinavischen Rivalen Nets machen.

Die Firmen nahmen exklusive Gespräche auf und wollen die Details der fast zehn Milliarden Dollar schweren Fusion in den nächsten zehn Tagen aushandeln, wie Nexi am Montag mitteilte. Die Transaktion solle über einen Aktientausch abgewickelt werden, wobei Nets in Nexi eingebracht würde. Damit bestätigten die Italiener einen Reuters-Bericht vom Freitagabend.

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman hatte Nets 2017 für etwa 5,2 Milliarden Dollar gekauft und danach mehrere Wettbewerber übernommen, um die Position des Dienstleisters in Europa zu stärken. Dazu gehörten etwa 2018 die Übernahme des deutschen Unternehmens Concardis und erst jüngst der CCV Schweiz SA.

Nexi hatte erst Anfang Oktober die Übernahme des Rivalen SIA bekanntgemacht. Allein dadurch soll ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Euro und Einnahmen von 1,8 Milliarden Euro entstehen. Die Übernahme von SIA will Nexi ungeachtet der Verhandlungen mit Nets vorantreiben. SIA unterstütze das Vorhaben, erklärten die Italiener. Nexi ist aktuell an der Börse rund 8,3 Milliarden Euro wert. Die Nexi-Aktie notierte am Montag nahezu verändert bei 13,20 Euro.