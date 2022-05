SIEMENS HEALTHINEERS - Weiter auf Erholungskurs

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 57,540 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Healhtineers markierte am 02. Mai 2022 ihr aktuelles Jahrestief bei 48,80 EUR, fiel also in die Unterstützungszone zwischen 49,98 EUR und 48,52 EUR zurück. In dieser Zone drehte der Wert nach oben und kletterte an den Abwärtstrend seit Januar 2022.

Anschließend pendelte er einige Tage um diesen Trend. Am Freitag setzte sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Heute eröffnet sie positiv und attackiert in dieser Eröffnung den Widerstandsbereich um 57,40-57,48 EUR. in den ersten Minuten notierte die Aktie leicht darüber, aktuell fällt er aber wieder darunter zurück.

Weiteres Kaufsignal möglich

Gelingt der Aktie von Siemens Healthineers ein Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 57,40-57,48 EUR, dann wäre eine direkte Rallyfortsetzung in Richtung 61,50-62,62 EUR möglich.

Sollte die Aktie aber unter das Tief aus der letzten Woche bei 53,68 EUR abfallen, wäre mit einem Rückfall auf das Tagestief zu rechnen.

Fazit: Die Aktie des Medizintechnikunternehmens hat eine gute Chance, die Erholung kurzfristig noch fortzusetzen, notiert aber an einer wichtigen Hürde.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)