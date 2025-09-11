AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers im Minus - Bofa rät aber weiter zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Healthineers haben nach der starken Wochenmitte am Donnerstag etwas geschwächelt. Tags zuvor waren sie mit der Hoffnung auf einen möglichen Verkauf des Diagnostik-Bereichs um bis zu 3,6 Prozent gestiegen, letztlich aber auch von der exponentiellen 200-Tage-Linie ausgebremst worden.

Analyst Julien Ouaddour von der Bank of America (BofA) sieht jedoch einige ausstehende Kurstreiber und rät weiter zum Kauf. Einen möglichen Spartenverkauf, über den tags zuvor nach einem Bericht spekuliert wurde, sieht er aus mehreren Gründen positiv. So könnten die Bayern ihr Portfolio verschlanken, Schulden zurückzahlen und möglicherweise gar eigene Aktien zurückkaufen.

Aber auch unabhängig davon ist er optimistisch. So findet er das Wachstum im Bereich Molekulare Bildgebung und Radiopharmazie reizvoll und sieht 2026 in China eher Überraschungspotenzial als Risiken. Auch an die Kapitalmarkttage im November von Siemens Healthineers selbst und im Dezember vom Mutterkonzern Siemens erinnert er./ag/bek/jha/