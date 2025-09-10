Dax-Konzern
Aktie von Siemens Healthineers steigt wegen Diagnostik-Fantasie
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
(dpa-AFX) - Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwochmittag kräftig angesprungen. Die Papiere kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie.
Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.
Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium./ag/jha/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickModerate Gewinne an den US-Börsen erwartet - Riesendeal in der Rohstoffbranchegestern, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Motorenhersteller kauft zuDeutz-Aktie fällt von 18-Jahres-Hoch zurück - Kapitalerhöhung belastetgestern, 14:21 Uhr · dpa-AFX
EdelmetalleGoldpreis steigt erneut auf Rekordhoch - Geopolitische Risiken treibengestern, 16:39 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-StarFintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäfteheute, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista