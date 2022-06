DGAP-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (deutsch)

EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe deutsch ^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 15.06.2022 / 15:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Prof. Elisabeth und Ing. Robert Nachname(n): Stadler 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe b) LEI 549300JCRU23I1THU176 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: AT0000908504 b) Art des Geschäfts Erwerb (Der Erwerb erfolgte für ein gemeinsames Wertpapierdepot von zwei meldepflichtigen Personen: Prof. Elisabeth Stadler (Vorsitzende des Vorstands) und Ing. Robert Stadler (in enger Beziehung zu dieser Führungskraft stehende Person)). c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 22.05 EUR 2260 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 22.05 EUR 2260 Stück e) Datum des Geschäfts 14.06.2022; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: WIENER BOERSE AG MIC: XWBO --------------------------------------------------------------------------- 15.06.2022 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 Wien Österreich Internet: www.vig.com Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 76095 15.06.2022 °