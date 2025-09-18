Put-Optionsscheine

So schützt du dein Depot vor Verlusten

onvista · Uhr

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord – gleichzeitig senden die wirtschaftlichen Daten durchaus trübe Signale. Angesichts dessen kannst du dein Depot mit Put-Optionsscheinen absichern. Wir erklären, wie es geht.

Artikel teilen:
Quelle: TippaPatt/Shutterstock.com

Dieser Artikel ist Teil von onvista Plus. In der Woche vom 15. bis 21. September kannst du alle kostenpflichtigen Artikel umsonst lesen und unser Angebot testen. Eine Registrierung reicht.

Free Week

Plus lesen. Ohne Abo. Ohne Kosten.

Sofortiger Zugriff auf:

  • Experten-Analysen, für durchdachte Investments
  • Markt-Kommentare, die mehr liefern als Schlagzeilen
  • Unabhängige Einordnung statt Meinung

📆 Nur vom 15.–21. September

Kostenlos registrieren & alles lesen

Bereits registriert? Einloggen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
Eurokurs (Euro / Dollar)
E
EURO STOXX 50
Meta
D
DAX (Kursindex)
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 16.09.2025
Vor US-Notenbanksitzung: Anleger setzen auf Zinssenkung16. Sept. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Vorbörse 18.09.2025
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus startenheute, 08:06 Uhr · onvista
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus starten
Dax Tagesrückblick 18.09.2025
Dax verbucht starke Gewinne - größtes Tagesplus seit zwei Monatenheute, 17:55 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Vorbörse 17.09.2025
Dax startet mit leichtem Plus nach dem Abverkauf vom Vortaggestern, 08:28 Uhr · onvista
Dax startet mit leichtem Plus nach dem Abverkauf vom Vortag
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltheute, 17:12 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden