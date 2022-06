K+S - Die Aktie könnte bald wieder anziehen

K+S Aktiengesellschaft - WKN: KSAG88 - ISIN: DE000KSAG888 - Kurs: 24,220 € (XETRA)

K+S AG stellt zwei Hauptprodukte her: Düngemittel und Salz. Das Unternehmen gewinnt Kali und Magnesium vor allem in Deutschland, fährt aber auch die Kaliproduktion in seiner neuen, kostengünstigen Bethune-Mine in Saskatchewan hoch, die schließlich etwa ein Drittel des gesamten Kalis produzieren wird. Das Unternehmen ist auch der weltweit größte Anbieter von Salzprodukten, darunter die Marke Morton Salt, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30 Millionen Tonnen aus mehreren Salzbergwerken auf drei Kontinenten.

Die Abwärtskorrektur verläuft in einem Bullkeilmuster, der dem roten EMA200 bei derzeit 21,83 EUR aufsitzt. Statistisch gesehen, kündigt die Signalkombination "Bullkeil auf Unterstützung" eine Erholung an. EIne solche ist im Chart mit einem dünnen grauen Prognosepfeil angedeutet. Signalstärke im vorliegenden Marktumfeld allerdings schwach.

K+S Aktiengesellschaft

K+S - Wichtige Beobachtung

19.04.2022 - 21:41 Uhr

Charttechnisch habe ich bei K+S ein eindeutiges charttechnisches Signal auf dem Bildschirm, das ich nicht unerwähnt lassen möchte.

Ganz aktuell: Die Aktie steht in einem so genannten "Bearish Engulfing". Hierbei handelt es sich um eine bärische Zweikerzenformation, die im vorliegenden Fall durchaus einen mehrtägigen Kursverall in Richtung des gelben EMA20 bei 30 EUR ankündigen könnte. Es liegt also eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Abwärtskorrektur in dem nach wie vor intakten mittelfristigen Aufwärtsimpuls vor.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)