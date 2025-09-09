Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.09.2025

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AeroVironmentBericht 1. Quartal 2026
Auric MineralsBericht 3. Quartal 2025
ComputacenterBericht 2. Quartal 2025
Fuelcell EnergyBericht 3. Quartal 2025
GameStopBericht 2. Quartal 2025
Hello GroupBericht 2. Quartal 2025
M1 KlinikenBericht 2. Quartal 2025
Metlen Energy & MetalsBericht 2. Quartal 2025
OracleBericht 1. Quartal 2026
Puig BrandsBericht 2. Quartal 2025
RubisBericht 2. Quartal 2025
RubrikBericht 2. Quartal 2026
SailPointBericht 2. Quartal 2026
Sylvania PlatinumBericht Geschäftsjahr 2025
SynopsysBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Oracle
GameStop
AeroVironment
Synopsys
Fuelcell Energy
M1 Kliniken
Rubis
Auric Minerals
Rubrik
Metlen Energy & Metals
Sylvania Platinum
Hello Group
Computacenter
Puig Brands
SailPoint

