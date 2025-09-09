Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AeroVironment
|Bericht 1. Quartal 2026
|Auric Minerals
|Bericht 3. Quartal 2025
|Computacenter
|Bericht 2. Quartal 2025
|Fuelcell Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|GameStop
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hello Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|M1 Kliniken
|Bericht 2. Quartal 2025
|Metlen Energy & Metals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Oracle
|Bericht 1. Quartal 2026
|Puig Brands
|Bericht 2. Quartal 2025
|Rubis
|Bericht 2. Quartal 2025
|Rubrik
|Bericht 2. Quartal 2026
|SailPoint
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sylvania Platinum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Synopsys
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
