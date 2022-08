DGAP-Adhoc: Blue Cap AG: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr

DGAP-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Blue Cap AG: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr



25.08.2022 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 25. August 2022 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen höheren Umsatz als ursprünglich angenommen. Der Vorstand der Blue Cap geht basierend auf dem für das zweite Halbjahr 2022 erstellten Forecast davon aus, dass der Konzernumsatz in einer Bandbreite von 335-350 Mio. Euro (zuvor: 305-325 Mio. Euro) liegen wird. Die adjusted EBITDA-Marge(1) wird in einer Spanne von 8-9 % (zuvor: 9-10 %) erwartet. Damit wird das adjusted EBITDA 2022 absolut in einer Größenordnung wie zuletzt prognostiziert liegen. Der Forecast wurde vor dem Hintergrund der insgesamt gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten erstellt. Die Anhebung der Umsatzprognose ist insbesondere auf die Weitergabe der gestiegenen Material- und Energiepreise sowie eine in Summe robuste operative Entwicklung zurückzuführen, deren Fortsetzung die Blue Cap auch in den kommenden Monaten erwartet. Der Vorstand geht ferner davon aus, dass das adjusted EBITDA 2022 mit einer Spanne von 27-32 Mio. Euro über dem Vorjahr (2021: 24,6 Mio. Euro) und absolut in etwa auf dem bisher für das Gesamtjahr prognostizierten Niveau liegen wird. Die Erwartung, dass sich das absolute Ergebnis im zweiten Halbjahr 2022 nicht im gleichen Maße wie der Umsatz erhöhen wird, führt der Vorstand auf weitere mittlerweile absehbare Kostensteigerungen zurück, die nur anteilig an die Kunden weitergereicht werden können. Das unterproportional zum Umsatz wachsende Ergebnis schlägt sich damit auch auf Gesamtjahresbasis in einer niedriger als ursprünglich erwarteten adjusted EBITDA-Marge nieder. Der Nettoverschuldungsgrad soll im Prognosejahr unverändert unter der Zielmarke von 3,5 liegen. Prognose 2022 im Überblick Prognose vom 25.08.2022 Prognose vom 07.03.2022 Geschäftsjahr 2021 Umsatz in Mio. Euro 335-350 305-325 267,3 Adjusted EBITDA-Marge in % 8-9 9-10 9,1 Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) in Jahren ≤ 3,5 ≤ 3,5 2,6 Die neue Prognose steht unter dem Vorbehalt weiterer Beteiligungserwerbe oder -verkäufe. Die Blue Cap wird ihren Finanzbericht für das erste Halbjahr 2022 wie geplant Ende August veröffentlichen. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de 25.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de