Macy’s meldet Dividende

Der amerikanische Kaufhauskonzern Macy’s Inc. (ISIN: US55616P1049, NYSE: M) zahlt am 3. Oktober 2022 eine Quartalsdividende von 0,1575 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 15. September 2022.

Macy’s schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 0,63 US-Dollar an die Aktionäre aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 18,48 US-Dollar (Stand: 26. August 2022) bei 3,41 Prozent. Macy’s startete im August 2021 (0,15 US-Dollar) wieder mit der Zahlung einer Dividende, nachdem diese im März 2020 ausgesetzt wurde. Die letzte Zahlung vor der Aussetzung lag bei 37,75 Cents. Im Februar 2022 erhöhte Macy’s die Dividende um 5 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 5,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,65 Mrd. US-Dollar), wie am 23. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 275 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 345 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Macy’s senkte bei Vorlage der Quartalszahlen die Gewinnerwartung für 2022 und rechnet nun mit einem Ertrag auf bereinigter Basis von rund 4,00 bis 4,20 US-Dollar je Aktie (zuvor: 4,53 bis 4,95 US-Dollar). Beim Umsatz wird mit einer Spanne von 24,34 bis 24,58 Mrd. US-Dollar (zuvor 24,46 bis 24,7 Mrd. US-Dollar) gerechnet.

Derzeit betreibt Macy’s unter den Marken Macy’s, Bloomingdale`s und Bluemercury rund 725 Läden in den USA sowie auf Guam und in Puerto Rico. Es werden rund 90.000 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 29,41 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2022).

Redaktion MyDividends.de