Werbung ausblenden
Halbjahr durchwachsen

Zara-Mutter Inditex startet hoffnungsvoll in den Herbst

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: testing/Shutterstock.com

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Herbst-/Winter-Kollektionen der Zara-Konzernmutter Inditex kommen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gut an. Zum Start ins neue Quartal hätten die online und in den Ladengeschäften gemachten Umsätze in den Wochen seit Anfang August im Vorjahresvergleich wechselkursbereinigt um 9 Prozent zugelegt, teilte die Konkurrentin von H&M am Mittwoch mit. In dem bis Ende Juli laufenden ersten Geschäftshalbjahr lief es für die spanische Textilkette derweil durchwachsen.

Die Umsätze stiegen zwar um 1,6 Prozent auf mit knapp 18,4 Milliarden Euro, blieben damit aber hinter den Erwartungen zurück. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte nur ganz leicht auf 3,6 Milliarden Euro zu, womit er den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten entsprach. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 2,8 Milliarden Euro ähnlich viel wie ein Jahr zuvor.

Für das Gesamtjahr sieht Inditex sich auf Kurs, eine im Vorjahresvergleich stabile Bruttomarge erwirtschaften zu können. Allerdings rechnet das Management nun mit etwas stärkerem Gegenwind durch Wechselkurseffekte./lew/err/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Inditex
H&M Hennes & Mauritz

Das könnte dich auch interessieren

US-Konkurrent schwächelt
Adidas und Puma trotzen der Lululemon-Enttäuschung05. Sept. · dpa-AFX
Adidas und Puma trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Aktien New York
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum04. Sept. · dpa-AFX
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden