DGAP-News: VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG DER KAP AG STIMMT ALLEN VORSCHLÄGEN ZU

Corporate News VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG DER KAP AG STIMMT ALLEN VORSCHLÄGEN ZU Fulda, 31. August 2022 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), haben heute im Rahmen der 36. ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Beschlussvorlagen zugestimmt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand die Hauptversammlung virtuell statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der KAP AG konnten via Aktionärs-Portal über die Tagesordnungspunkte abstimmen. Rund 85% der Aktionäre haben ihr Stimmrecht ausgeübt. Unter anderem wurde dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende von 1,00 Euro je stimmberechtigter Aktie auszuschütten, mehrheitlich zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Dividende vorgeschlagen, da die Aktionäre an der guten Geschäfts- und Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2021 partizipieren sollen. Damit unterstreicht die KAP AG einmal mehr ihre Verlässlichkeit als Dividendenwert und hält an ihrer attraktiven Dividendenpolitik fest. Weitere Beschlüsse der Hauptversammlung betrafen u. a. die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022, die Wahl der sechs Aufsichtsratsmitglieder, die Billigung des Vorstandsvergütungssystems und des Vergütungsberichts, die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie Satzungsänderungen. „Wir danken unseren Aktionären für ihr Vertrauen und blicken insgesamt zuversichtlich in die Zukunft. Wir haben im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres gezeigt, dass wir trotz herausfordernder Bedingungen in einem volatilen Marktumfeld sehr gut bestehen konnten und damit unsere Krisenresistenz erneut unter Beweis gestellt. Dank unserer Diversifizierung und eines stringenten Kostenmanagements ist es uns gelungen, trotz des unsicheren Marktumfelds solide operative Ergebnisse zu erzielen,“ betonte Eckehard Forberich, Sprecher des Vorstands der KAP AG, in seiner Rede an die Aktionäre. Die KAP AG hat die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten auf ihrer Investor Relations Website unter https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung/tagesordnung-dokumente veröffentlicht. Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

k.knitter@kap.de

+49 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP AG konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. Am langfristig orientierten profitablen Wachstum beteiligt KAP seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.900 Mitarbeitern in zwölf Ländern präsent. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

