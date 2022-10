IRW-News: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports and Entertainment Ltd. gibt die offizielle Namensänderung in X1 Entertainment Group Inc. bekannt

IRW-PRESS: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports and Entertainment Ltd. gibt die offizielle Namensänderung in X1 Entertainment Group Inc. bekannt

X1 Esports and Entertainment Ltd. gibt die offizielle Namensänderung in X1 Entertainment Group Inc. bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Nach dem Abschluss mehrerer Akquisitionen im Jahr 2022 beabsichtigt die X1 Entertainment Group, den Aufbau einer erstklassigen Unterhaltungsmarke fortzusetzen, die sich auf Gaming, Esports, Social Media Influencer Management und andere verwandte Medien konzentriert.

Vancouver, BC - 19. Oktober 2022 - X1 Entertainment Group Inc. (X1 oder das Unternehmen) (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Videospiel- und Medienportfoliounternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es seine Namensänderung von "X1 Esports and Entertainment Ltd. in "X1 Entertainment Group Inc." abgeschlossen hat.

"Die Namensänderung von X1 Esports and Entertainment in X1 Entertainment Group stellt die nächste Phase der Konsolidierung und Verschlankung unserer Marke und unseres Portfolios dar", sagte Mark Elfenbein, CEO des Unternehmens. "Während wir unser Portfolio weiter ausbauen und in die am schnellsten wachsenden Bereiche von Gaming, Esports und der Creator Economy expandieren, wird eine klare Assoziation und Kohäsion der X1-Marken immer wichtiger und wertvoller."

Die offizielle Namensänderung erfolgt nach einem bemerkenswerten Jahr des akquisitionsbedingten Wachstums, in dem X1 die Influencer-Management-Firma Tyrus LLC und die Rocket-League-News-Outlets ShiftRLE und Octane.GG zu seinem bestehenden Portfolio hinzugefügt hat, zu dem auch die Esports-Organisation Rix.gg gehört.

Außerdem wird Tyrus LLC offiziell in 'X1 Talent Corp.' umbenannt und ShiftRLE und Octane.GG werden unter 'X1 Media & Network', einer neuen, auf Medien fokussierten Abteilung des Unternehmens, geführt.

Über X1 Entertainment Group Inc.

Die X1 Entertainment Group Inc. ist ein Spiele- und Unterhaltungsunternehmen, das Marken durch ein breit gefächertes Portfolio von Vermögenswerten - das ein Esports-Team, eine Talentmanagement-Agentur und andere integrierte Medien-Assets umfasst - dabei hilft, Marken mit der Generation Z und dem Millennial-Publikum auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Aktiva des Unternehmens verteilen sich auf drei Hauptbereiche: Medien & Netzwerke, Creator Economy und Gaming & Esports. X1 wird sein bestehendes Portfolio durch eine Kombination aus organischem Wachstum und wertsteigernden Fusionen und Übernahmen weiter ausbauen.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung der Worte "wird", "beabsichtigt" und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Angaben abweichen.

