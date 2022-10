Credit Suisse startet Kapitalerhöhung

Die Credit Suisse beginnt mit der Umsetzung der vergangene Woche angekündigten Kapitalerhöhung.

Die krisengeplagte Schweizer Großbank gab am Montag die Eckwerte der Transaktion bekannt. Die Saudi National Bank und andere Profi-Anleger werden demnach 462 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 3,82 Franken beziehen, entsprechend 94 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der letzten beiden Handelstage an der Schweizer Börse SIX. Der Ausgabepreis für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bei den Altaktionären zu platzierenden 889,4 Millionen Aktien belaufe sich auf 2,52 Franken, erklärte die Credit Suisse weiter. Sie sollen für je sieben gehaltene Anteile zwei neue Titel erweben können. Insgesamt erwartet die Bank aus der Transaktion einen Bruttoerlös von vier Milliarden Franken.

Die Credit Suisse hatte vergangenen Donnerstag einen tiefgreifenden Umbau angekündigt, der unter anderem tiefe Einschnitte bei der Investmentbank vorsieht. Die Saudi National Bank und andere Investoren haben sich dabei verpflichtet, an der dafür nötigen Kapitalbeschaffung teilzunehmen.