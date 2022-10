UNITEDHEALTH - Kaufsignal deutet sich an

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 551,240 $ (NYSE)

UnitedHealth gab bereits am 14. Oktober die aktuellen Quartalszahlen bekannt. Der Konzern übertraf die Erwartungen und hob den Gewinnausblick an. Die Börse reagierte daraufhin in den letzten Tagen erfreut. Die Aktie schloss am 13. Oktober bei 509,91 USD und zog seitdem auf 551,24 USD an.

Der Wert befindet sich seit 14. April nach einem Hoch bei 553,29 USD in einer Seitwärtsbewegung. Dieses Hoch stellt das aktuelle Allzeithoch dar. Am 19. August scheiterte er an diesem Hoch. Der folgende Rücksetzer war aber deutlich kleiner als der Rücksetzer im April. Am Freitag kletterte die Aktie erneut an dieses Hoch.

Die ganze Bewegung seit April lässt sich aktuell als potenzielles aufsteigendes Dreieck einordnen. Damit es aber zu einem Kaufsignal kommt, müsste die Aktie des Krankenversicherers erst aus diesem Dreieck nach oben ausbrechen.

Weitere Kaufwelle deutet sich an

Aufsteigende Dreiecke als Fortsetzungsformationen in Aufwärtstrends gelten als eine der, wenn nicht gar die zuverlässigste Formation in der klassischen Charttechnik. Gelingt also ein stabiler Ausbruch über 553,29 USD, dann könnte die Aktie ihre Rally in Richtung 680 USD fortsetzen. Dort läge das rechnerische Ziel aus dem Dreieck.

Scheitert die Aktie aber erneut am Allzeithoch, dann wäre zunächst mit einem Rücksetzer gen 510 USD und damit an die untere Begrenzung des Dreiecks möglich.

Fazit: In der UnitedHealth-Aktie deutet sich ein größeres Kaufsignal und damit eine weitere Rally an. Noch fehlt dieses Signal allerdings.

