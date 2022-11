EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG: Ausbau der Vertriebsstandorte – Neue EAMD Repräsentanz in Ghana

EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 10.11.2022 Mit der Eröffnung eines neuen Büros in Accra, der Hauptstadt von Ghana, erweitert die EAMD European AeroMarine Drones AG ihr Netz an Vertriebsstandorten. Neben Dubai und Mexiko ist das Unternehmen nun auch auf dem afrikanischen Kontinent vertreten.



„Der Bedarf für unsere umweltfreundlichen, hybriden Drohnen ist international gegeben“, erklärt Ulrich T. Grabowski, Vorstandssprecher der EAMD European AeroMarine Drones AG. „Auch in Afrika gibt es Interesse an unserem Produkt, das diverse Anwendungsgebiete wie den Umwelt-, Katastrophen- und Klimaschutz oder auch die Überwachung von Fischgründen sowie der Agrarwirtschaft abdecken kann.





Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet ein innovatives und nachhaltiges Luftfahrtkonzept, für hoheitliche wie zivile Anwendungen, indem es herkömmliche Antriebstechniken für Drohnen durch hybride, kosteneffizientere Lösungen ersetzt. Das Unternehmen steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.





