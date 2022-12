TAIWAN SEMICONDUCTOR - Buffett ist leicht im Plus!

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co - WKN: 909800 - ISIN: US8740391003 - Kurs: 79,560 $ (NYSE)

Provokant fragte ich Mitte November, ob Starinvestor Warren Buffett mit seinem Engagement in Taiwan Semiconductor falsch liegt. Die Investmentlegende schnappte sich im dritten Quartal laut hedgefollow gut 60 Mio. Aktien zu einem Durchschnittskurs von 75,16 USD. Ein großer Teil des Deals dürfte außerbörslich stattgefunden haben, denn im relevanten Zeitraum gab es nur eine Chance, zu diesen Kursen einzusteigen. Hier reichte das Volumen aber nicht aus, um Warren Buffetts Investmentbedarf zu decken. Aktuell liegt Buffett mit seinem Investment leicht im Plus. Anbei der aktuelle Chart und mein ursprünglicher Fahrplan:

Erster Pluspunkt für die Bullen

Nach einem guten halben Monat muss die Aktie erneut auf den Prüfstand. Hier gilt festzuhalten, dass sich am grundlegenden Szenario noch nichts verändert hat. In einem Bullenmarkt ist die Aktie immer noch nicht. Kurzfristig aber zeigt Taiwan Semiconductor relative Stärke. Die Aktie konsolidiert auf hohem Niveau seitwärts. Kurzfristige Impulse gibt es, wenn die Range verlassen wird. Zur Unterseite dürfte ein Gapclose mit Abgaben in Richtung 70 USD folgen. Bei einem Ausbruch nach oben wären kurzfristige Gewinne in Richtung 88-94 USD möglich. Anschließend müsste mit einer Korrektur gerechnet werden.

Auf mittelfristiger Ebene bleibt es spannend. Die aktuelle Erholung präsentiert sich stark genug, um daraus auch einen Boden zu bilden. Hier wird aber erst die nächste größere Korrektur weitere Erkenntnisse bringen können.

Fazit: Solange der Gapbereich um 78 USD gehalten werden kann, ist eine kurzfristige Spekulation auf der Longseite noch möglich. Ausbrüche auf neue Hochs würde ich hingegen nur ungerne Long handeln wollen, da die nächsten Widerstände schnell folgen und ein gewisses Korrekturrisiko besteht.

