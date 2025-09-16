Werbung ausblenden
Trader‑Interview mit Tipp Checker Thomas: Oracle, GE Aerospace, BAE Systems, Intershop & EVONIK

Lang & Schwarz · Uhr
Rüstung
In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Thomas Kolb über aktuelle Chancen an den Märkten. Im Fokus stehen dabei Oracle, GE Aerospace, BAE Systems, Intershop und Evonik – Unternehmen aus Software, Luftfahrt, Rüstung, E-Commerce und Chemie.

Das Gespräch beleuchtet Branchentrends, die Folgen geopolitischer Entwicklungen und die Rolle nachhaltiger Investmentstrategien im aktuellen Marktumfeld.

Diese Werte wurden besprochen:


Oracle – stabiler US-Softwarekonzern mit Fokus auf Cloud-Lösungen.
🔗 LSX: Oracle bei LSX
🔗 LS: Oracle bei LUS


GE Aerospace – profitiert vom wachsenden Luftfahrtsektor und stabiler Nachfrage.
🔗 LSX: GE Aerospace bei LSX
🔗 LS: GE Aerospace bei LUS


BAE Systems – Rüstungskonzern mit solider Auftragslage im Verteidigungsbereich.
🔗 LSX: British Aerospace bei LSX
🔗 LS: British Aerospace bei LUS


Intershop – deutscher E-Commerce-Spezialist mit Nischenfokus auf B2B-Plattformen.
🔗 LSX: Intershop bei LSX
🔗 LS: Intershop bei LUS


EVONIK – Chemiekonzern, stark in Spezialchemie und nachhaltigen Materialien positioniert.
🔗 LSX: Evonik bei LSX
🔗 LS: Evonik bei LUS



Gast: Tipp Checker Thomas
YouTube-Kanal: / @tipp-checker
TikTok: / tiktok.com/@tippchecker

Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Oracle
Evonik
BAE Systems
BAE SYSTEMS ADR/4 LS-,025
Intershop
GE Aerospace
Intershop Communications

