Trader‑Interview mit Tipp Checker Thomas: Oracle, GE Aerospace, BAE Systems, Intershop & EVONIK

In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Thomas Kolb über aktuelle Chancen an den Märkten. Im Fokus stehen dabei Oracle, GE Aerospace, BAE Systems, Intershop und Evonik – Unternehmen aus Software, Luftfahrt, Rüstung, E-Commerce und Chemie.



Das Gespräch beleuchtet Branchentrends, die Folgen geopolitischer Entwicklungen und die Rolle nachhaltiger Investmentstrategien im aktuellen Marktumfeld.



Diese Werte wurden besprochen:



Oracle – stabiler US-Softwarekonzern mit Fokus auf Cloud-Lösungen.

🔗 LSX: Oracle bei LSX

GE Aerospace – profitiert vom wachsenden Luftfahrtsektor und stabiler Nachfrage.

BAE Systems – Rüstungskonzern mit solider Auftragslage im Verteidigungsbereich.

Intershop – deutscher E-Commerce-Spezialist mit Nischenfokus auf B2B-Plattformen.

EVONIK – Chemiekonzern, stark in Spezialchemie und nachhaltigen Materialien positioniert.

Gast: Tipp Checker Thomas

