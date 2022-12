SIEMENS HEALTHINEERS - Erholungsrally beendet?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 50,120 € (XETRA)

Der kurz vor der Unterstützung bei 39,62 EUR, einem markanten Zwischenhoch aus dem Jahr 2020, begonnene Aufwärtsimpuls der Siemens-Healthineers-Aktie endete bislang mit dem Erreichen des Widerstands bei 52,50 EUR.

Zwar konnte auf dem Weg dorthin eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und das Hoch von Mitte September überschritten werden, doch versagten den Bullen Mitte November die Kräfte. In dieser Woche fiel die Aktie aus einer Konsolidierungsphase und unterschritt die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie. An ihrer Unterseite steigt der Wert aktuell zwar nach Norden, dürfte aber bei 50,42 EUR bis 48,72 EUR und danach in Richtung des früheren Verlaufshochs bei 47,69 EUR abprallen. Dort, spätestens allerdings bei 46,47 EUR, sollten die Käufer wieder eingreifen und den Anstieg der letzten Monate fortsetzen.

Sollte den Bullen dagegen die Rückeroberung des Tiefs bei 50,42 EUR gelingen, wäre der nächste Anstieg bis zum Kursziel bei 51,90 und dem Widerstand bei 52,50 EUR möglich. Ob ein Ausbruch im zweiten Anlauf gelingt, ist nach der laufenden, tiefen Korrektur fraglich. Das nächste Ziel auf der Oberseite läge dann aber bei rund 55,00 EUR.

Siemens Healthineers AG Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)