Videoanalyse 13.11.2025
Siemens mit deutlichen Minus - das sind die Gründe
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Nach den jüngsten Quartalszahlen ist die Siemens-Aktie kräftig unter Druck geraten. Um über sieben Prozent ging es am Donnerstag bergab.
Allerdings merkt onvista-Chefanalyst Martin Goersch an: Vor den Zahlen stieg die Siemens-Aktie auch enorm an. Gewinnmitnahmen und die mit dem Kurs gestiegene Bewertung würden nun auf dem Kurs lasten.
Was Martin von den Zahlen hält und warum sich das Chartbild nun äußerst ungünstig entwickelt hat, erfährst du hier in der Videoanalyse.
