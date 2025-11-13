W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 13.11.2025

Siemens mit deutlichen Minus - das sind die Gründe

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Nach den jüngsten Quartalszahlen ist die Siemens-Aktie kräftig unter Druck geraten. Um über sieben Prozent ging es am Donnerstag bergab.

Allerdings merkt onvista-Chefanalyst Martin Goersch an: Vor den Zahlen stieg die Siemens-Aktie auch enorm an. Gewinnmitnahmen und die mit dem Kurs gestiegene Bewertung würden nun auf dem Kurs lasten.

Was Martin von den Zahlen hält und warum sich das Chartbild nun äußerst ungünstig entwickelt hat, erfährst du hier in der Videoanalyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens

Das könnte dich auch interessieren

Petrobras, Exxon & Equinor
Welche Zukunft haben Ölaktien?11. Nov. · onvista
Welche Zukunft haben Ölaktien?
Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme10. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 13.11.2025
Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist daheute, 16:00 Uhr · onvista
Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da
Aktienanalyse 12.11.2025
AMD Analyst Day: Der neue Masterplan für den KI-Zukunftsmarktgestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden