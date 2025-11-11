W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Petrobras, Exxon & Equinor

Welche Zukunft haben Ölaktien?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der Öl-Sektor wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Sind die Geschäftsmodelle überholt – oder bieten sie langfristig stabile Cashflows und attraktive Dividendenrenditen? In geopolitisch angespannten Zeiten könnten Öl-Aktien ein stabiles Sicherheitsnetz darstellen.

Nico Santura nimmt sich drei Aktien der Branche – Petrobras, Exxon Mobil und Equinor – detailliert vor und analysiert die fundamentalen und charttechnischen Perspektiven.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Equinor
Exxon
Petrobras

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Problemegestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 10.11.2025
Petrobras: Dividende, Wachstum, Risiko – die Einordnunggestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Videoanalyse 10.11.2025
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen solltengestern, 16:08 Uhr · onvista
Nvidia: Was Anleger jetzt wissen sollten
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden