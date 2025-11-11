Petrobras, Exxon & Equinor
Welche Zukunft haben Ölaktien?
onvista · Uhr
Der Öl-Sektor wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Sind die Geschäftsmodelle überholt – oder bieten sie langfristig stabile Cashflows und attraktive Dividendenrenditen? In geopolitisch angespannten Zeiten könnten Öl-Aktien ein stabiles Sicherheitsnetz darstellen.
Nico Santura nimmt sich drei Aktien der Branche – Petrobras, Exxon Mobil und Equinor – detailliert vor und analysiert die fundamentalen und charttechnischen Perspektiven.
