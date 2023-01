AMGEN - Aktie steht kurz vor einem größerem Kaufsignal

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 275,200 $ (Nasdaq)

Die Amgen-Aktie legte nach dem Tief aus dem September 2022 bei 223,30 USD eine steile Rally hin. Diese führte am 07. November zu einem Ausbruch auf ein neuen Allzeithoch. Einen Tag später markierte die Biotech-Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 296,67 USD.

Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei fiel er unter das alte Allzeithoch zurück. Erst die Unterstützung bei 258,45 USD gab der Aktie Halt. In den letzten Tagen zog der Aktienkurs wieder deutlich an. Am Freitag wurde ein Aufwärtsgap zwischen 268,00 USD und 269,03 USD gerissen. Anschließend kletterte der Wert an das alte Allzeithoch bei 276,69 USD und damit auch an den Abwärtstrend seit dem neuen Rekordhoch vom 08. November 2022.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Amgen-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 276,69 USD, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Im ersten Schritt könnte die Aktie an ihr Allzeithoch bei 296,67 USD ansteigen. Später wären sogar Gewinne in Richtung 325 USD und damit an eine längerfristige obere Trendbegrenzung möglich.

Sollte die Aktie allerdings doch noch unter 258,45 USD abfallen, dann müsste zumindest mit einem Rückfall auf bzw. in das Gap vom 11. Oktober zwischen 237,84 USD du 234,14 USD gerechnet werden. Auch ein Rückfall unter 223,30 USD wäre möglich.

Fazit: Die Amgen-Aktie steht kurz vor einer wichtigen Hürde. Gelingt der Ausbruch, könnte eine Rally starten, die sogar mehrere Monate andauern könnte.

