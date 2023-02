AMD - Wo könnte man einen Trade wagen?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 86,090 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 164,46 USD aus dem November 2021 massive Verluste hinnehmen. Sie verlor rund 2/3 ihres Wertes. Erst bei 54,57 USD fand die Aktie am 13. Oktober ein Tief.

Anschließend erholte sich die Aktie auf ein Hoch bei 79,16 USD. Dieses Hoch durchbrach der Wert im Zuge der letzten Quartalszahlen. Dabei riss er zunächst ein Aufwärtsgap zwischen 75,20 USD und 77,88 USD. Anschließend bildete die Aktie eine lange weiße Tageskerze aus und durchbrach den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch und sogar das log 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Am Donnerstag kam es zu einer weiteren langen weißen Kerze, ehe es am Freitag zu leichten Gewinnmitnahmen kam.

Rally kann nach Rücksetzer weitergehen

Der Ausbruch über 79,16 USD in der AMD-Aktie stellt ein klares charttechnisches Kaufsignal dar. Ein Anstieg in Richtung des log. 61,8 % Retracements bei 107,90 USD erscheint möglich. Im kurzfristigen Rahmen ist aber zunächst mit weiteren Gewinnmitnahmen zu rechnen. Ein Rücksetzer in Richtung 79,16-77,88 USD wäre dabei möglich.

Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 75,20 USD abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. Ein Rücksetzer gen 64,30 USD müsste dann einkalkuliert werden.

Fazit: Die laufenden Gewinnmitnahmen in der AMD-Aktie könnten noch etwas anhalten, sollten aber neue Einstiegschancen mit sich bringen.

Zusätzlich lesenswert:

S&P 500 - Kann die Rally weitergehen?

HAWESKO - Prozente für's Depot

MEYER BURGER - Solar-Aktie mit Kaufempfehlung

AMD-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)