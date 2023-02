Trading-Chance Volkswagen Vz: Die Letzten beißen die Hunde!

Werbung

Seit der Gesamtmarkt zu Beginn des vierten Quartals 2022 nach oben drehte, haben die meisten Automobilaktien erheblich zugelegt - nur die VW-Aktie nicht. Die hat gerade einmal die große Kurslücke vom Dezember geschlossen und steuert jetzt auch noch auf einen markanten, doppelten Widerstand zu. Und die gestern Abend vorgelegten Vorab-Ergebnisse für 2022 ändern nichts daran, dass die Aktie den Bären mehr Chancen bietet als dem Bullen-Lager: Eine Trading-Chance Short.

Das am Dienstagabend vorgelegte, vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 lag hinsichtlich Umsatz, operativem Gewinn und Umsatzrendite durchweg im Rahmen der vom Konzern bei der letzten Prognose in Aussicht gestellten Bandbreiten und überraschte so weder die Analysten noch die Anleger. Konkrete Ziele für das angelaufene Jahr 2023 wurden indes noch nicht mitgeliefert, darauf werden die Marktteilnehmer wohl noch bis zum 14. März warten müssen, wenn der endgültige 2022er-Geschäftsbericht vorgelegt wird. Das Problem, das diese Aktie in einem Abwärtstrend festhält, ist:

2023 wird für VW kein Selbstläufer

Man hätte hier positive Überraschungen und einen optimistischen Ausblick brauchen können, um die auffällige Underperformance zu anderen Autokonzernen wie z.B. Mercedes-Benz oder BMW zu verringern. Denn der VW-Konzern hat jetzt bereits das dritte Jahr in Folge weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Dass sich der Gewinn dennoch im Rekordbereich hielt, basierte auf den sukzessiv hoch geschraubten Preisen, die dazu führten, dass die Gewinnmarge stark zulegte. Aber trotz alledem steht die Konkurrenz derzeit besser da.

Zwar rechnen die Analysten aktuell damit, dass der Unternehmensgewinn 2023 nur um etwa zehn Prozent zurückgehen wird. Und bliebe es dabei, wäre die VW Vorzugsaktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis unter 5 dramatisch günstig bewertet. Aber es ist eben die Frage, ob da nicht doch mehr Druck aufkommt, denn momentan wirkt es, als würden Inflation und deutlich teurere Kredite jetzt eben doch ihre Wirkung entfalten. Und sollte es beim Absatz Druck geben, müsste man die Preise senken, die Marge würde umgehend schrumpfen. Dass Tesla zuletzt Preissenkungen angekündigt hatte, macht klar: 2023 wird für die Autobauer insgesamt und für VW im Besonderen kein Selbstläufer.

Die Letzten beißen die Hunde

Dementsprechend verhalten war die Reaktion auf diese Vorab-Bilanzzahlen. Es gelang zur Mittagszeit zwar, zeitweise größere Abschläge aufzuholen und den Kurs dadurch in dem im Dezember etablierten, kurzfristigen Aufwärtstrend zu halten, aber mehr eben auch nicht. Es bleibt dabei: Die VW Vorzugsaktie ist nicht nur gegenüber Mercedes und BMW, sondern auch im Vergleich zum DAX vor allem seit Beginn der allgemeinen Käufe Anfang Oktober ein markanter Underperformer. Und das bedeutet:

Quelle: marketmaker pp4

Diese Aktie ist für Short-Seller weiterhin hoch attraktiv, denn da konzentriert man sich nach dem Motto „die Letzten beißen die Hunde“ vor allem auf Aktien, die ohnehin in einem Abwärtstrend laufen. Das ist bei dieser Aktie der Fall - und eben dieser Abwärtstrend, der derzeit bei 137 Euro verläuft, wird zusätzlich durch die 200-Tage-Linie verstärkt. Ein doppelter, massiver Widerstand, den der Kurs jetzt, nachdem die Chance auf eine Belebung durch die Bilanzdaten vertan ist, so leicht nicht wird überwinden können. Dort knapp darüber einen Stop Loss zu platzieren und mit einem Short-Trade auf weitere Abgaben zu setzen, wäre also durchaus aussichtsreich.

Mit einem Short-Trade dem weiterhin abwärts weisenden Trend folgen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 170,904 Euro derzeit einen Hebel von 3,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 141 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 2,99 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Volkswagen Vorzugsaktie lautet HR872T.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 133 Euro, 137 Euro, 138 Euro, 145 Euro, 154 Euro

Unterstützungen: 127 Euro, 121 Euro, 113 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Volkswagen Vz.

Basiswert Volkswagen Vorzugsaktie WKN HR872T ISIN DE000HR872T5 Basispreis 170,904 Euro K.O.-Schwelle 170,904 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 2,99 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.